Partecipa a un rave e cade in un crepaccio, giovane salvato dai Vigili del Fuoco a Masone

Genova. Stava tornando da un rave, nei boschi sulle alture di Masone ma, mentre stava percorrendo un sentiero nei boschi, ha perso l’orientamento finendo in un dirupo.

Una disavventura a lieto fine quella di un giovane, di cui non sono state rese note le generalità, che questa notte, poco dopo le 3.30, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco attraverso il telefonino.

Le squadre intervenute lo hanno rintracciato in poco tempo. Il ragazzo, che aveva un taglio a una gamba ed era in stato confusionale, ènstato medicato sul posto e riaccompagnato in paese.