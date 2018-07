Park: il derby con il Finale per un posto in Serie B

Genova. Oggi, domenica 1 luglio, in via Zara a Genova si gioca la sfida tutta ligure del tabellone nazionale per la promozione in Serie B maschile fra Park Genova e TC Finale Ligure.

I padroni di casa hanno battuto nel primo turno in trasferta il San Giovanni Teatino per 4-0 e ora affronteranno a Genova i finalesi che hanno goduto di un bye nel tabellone nazionale.

In Abruzzo la sfida si è conclusa a favore dei gialloblù in virtù dei quattro singolari vinti.De Berchi ha superato il 2.5 Marchegiani 1/6 6/4 6/3, Marco Micali ha regolato 6/1 6/2 Paolini, il fratello Matteo Micali ha battuto Giannini 6/4 6/3 e infine Kevin Albonetti ha firmato il poker, 6/3 6/4 a Marsilio.

Le ragazze del TC Genova si giocheranno invece nel Lazio le loro chance promozione, attese dalla Polisportiva Anzio, che ha battuto al primo turno il Vavassori per 3-1.