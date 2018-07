Pansoti, nutella, grigliate e rane fritte: da Sciarborasca a Fontanegli sagre per tutti i ‘palati’

Genova. Pansoti, nutella ma anche ravioli, rane fritte, grigliate. Gli appassionati di buon cibo in questo secondo fine settimana di luglio non avranno che l’imbarazzo della scelta fra le tante sagre in provincia di Genova.

A Fontanegli domani sera e domenica c’è la nona edizione della sagra del Pansoto fatto in casa secondo l’antica ricetta e condito con il tris: salsa di noci, crema ai carciofi e burro e salvia . Come secondo piatto viene proposta frittura di pesce con patatine fritte. Per finire torta al limone. Dalle 21 serata danzante.

A Isola del Cantone invece 18° sagra della Nutella da stasera a domenica: musica, ristorante con prodotti tipici e un apposito stand dedicato alla crema più dolce.

A Canellona sui Giovi sabato sera dalle 18 a notte fonda c’è l’improbabile Festa 2.0: appuntamento campestre con musica, salsiccia, birra e la possibilità di dormire in tenda

Da non perdere oggi e domani le ultime due serate della Ecofesta di Sciarborasca, la festa sociale della Croce d’Oro. Come sempre il menù è ricchissimo: lasagne mari&monti, ravioli e tagliatelle artigianali con i sughi preparati freschi ogni giorno, grigliate di carne e di pesce, l’immancabile fritto misto e le tanto amate “rane fritte”. E ancora: muscoli alla marinara, stoccafisso in umido, lumache, asado allo spiedo e dolci artigianali.

Tra gli altri appuntamenti la festa della Madonna di S.Pietro di Rovereto a Zoagli con musica e stand gastronomici con i piatti tipici locali, a Pontedecimo in Valpolcevera la festa del circolo Pd di Pontex, Pegli Summer Party stasera con dj-set in spiaggia in Largo Calasetta con Jay-S