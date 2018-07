Optimist ad Arenzano per il Trofeo Onofrio Toso

Arenzano. Bella giornata domenica 10 giugno ad Arenzano per la vela, per il 10° Trofeo Onofrio Toso: vento dai 6 ai 10 nodi da Sud-Est, onda pronunciata, per tutto il giorno. Presenti alla partenza 22 Cadetti e 35 Juniores agguerritissimi, provenienti da 10 circoli velici liguri, da Varazze fino a Recco.

La regata fa parte del Campionato del Levante Genovese, giunto alla sua quarta giornata.

La prima prova registra qualche Ocs nella bagarre della partenza, ma termina regolarmente dopo circa 45 minuti. Il vento regge sui 6-8 nodi e ci si prepara subito per la seconda prova, che termina regolarmente, ma appare qualche bandierina rossa di protesta, quindi ci si prepara ad un allungamento delle procedure a terra per dirimere le divergenze in mare (piccoli ma grintosi!).

Il vento va calando e, dopo una congrua attesa, si decide il termine delle prove e tutti a terra. Mentre equipaggi e staff si lanciano in un’ottima pasta al pesto, altri decifrano le classifiche ed il comitato delle proteste inizia ad analizzare le quattro istanze presentate. La procedura va un po’ per le lunghe, ma alla fine i giudizi sono emessi, con quattro Dsq, che modificano un poco le classifiche.

Infine la ricca premiazione presieduta da Vincenzo Damonte e dalla Signora Toso. A tutti i circoli partecipanti è andata una piastrella decorata del Circolo Velico Arenzano.

Il podio dei Cadetti: primo Pastorino Edoardo (CN Ilva); secondo Zanega James (Varazze CN); terzo Bosso Federico (Varazze CN). Prima femminile: Mulone Martina (CN Ilva).

Il podio degli Juniores: primo Tartarini Edoardo (Varazze CN); secondo Venturino Gabriele (CN Ilva); terzo Bosso Alessandro (Varazze CN). Prima femminile: Autano Chiara (Varazze CN).

La coppa per il più giovane è andata a Santini Antonio (CV Arenzano), nato il 4 luglio 2009; la coppa gigante per il circolo più numeroso al Varazze Club Nautico con 14 iscritti.

“Ringraziamo tutti i partecipanti, i loro accompagnatori, il presidente della giuria Emanuele Berta, il coordinatore tecnico di I Zona Alessandro Macrì e tutto lo staff che si è prodigato per la buona riuscita della giornata” dicono gli organizzatori.