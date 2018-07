Operazione Delphis 2018, la “foto istantanea” della presenza dei cetacei nel nostro mare

Genova. Presentata questa mattina all’Acquario di Genova l’operazione Delphis 2018, la tradizionale manifestazione nautica organizzata dall’associazione Battibaleno che costituisce un appuntamento da non mancare per tutti i navigatori naturalisti, per realizzare una nuova foto panoramica istantanea del mar Mediterraneo e dei Cetacei che lo abitano.

Organizzata dall’Associazione Battibaleno con il patrocinio del ​Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare​ e in collaborazione con ​Accordo Pelagos, ACRI-HE, Fispmed Rete Mediterranea, Fondazione Acquario di Genova, Institut océanographique, Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, Lega Navale Italiana, Associazione Nautica Marco Polo, Costa Edutainment-Acquario di Genova, Progetto Delfini Metropolitani, Rimmo, Université Internationale de la Mer,​ l’operazione Delphis è la più importante mobilitazione di marinai e diportisti in difesa dell’ambiente marino; una grande festa del mare, per conoscere e proteggere i Cetacei del Mar Mediterraneo; una manifestazione nautica internazionale, unica al mondo per originalità e valenza scientifica.

Domenica 15 luglio, cittadini e diportisti, previa iscrizione, saranno invitati a fotografare i Cetacei nel corso delle ore di navigazione e condividerle nella banca dati comune, per scattare un’istantanea della presenza dei Cetacei nel Mar Mediterraneo. Si tratta dunque di un’azione di citizen science volta a promuovere la cultura marinara, lo spirito sportivo della navigazione e il rispetto per l’ambiente marino.

Diversi gli obiettivi della manifestazione: coinvolgere il pubblico in una grande festa del mare che sappia incanalare l’entusiasmo collettivo in un’azione congiunta di tutela delle risorse marine, realizzare una grande foto panoramica istantanea del mar Mediterraneo, preziosa per la comunità scientifica, mettendo in evidenza la presenza di balene e delfini, grazie alla partecipazione spontanea e attiva di marinai, pescatori e diportisti e sensibilizzare il grande pubblico, i media, le istituzioni e i “decision makers”, sulla presenza dei cetacei nel Mediterraneo e sull’importanza di conoscerli meglio, per meglio proteggere questo nostro grande patrimonio comune.

L’adesione della Fondazione Acquario di Genova Onlus e di Costa Edutainment-Acquario di Genova, rientra nell’impegno che vede da sempre le due realtà in primo piano nella ricerca scientifica sui Cetacei, sia in natura sia in ambiente controllato, con particolare riferimento al progetto Delfini Metropolitani, e nell’azione di divulgazione e sensibilizzazione del grande pubblico sulla necessità di tutelarli.

Anche i ricercatori del progetto Delfini Metropolitani usciranno in mare a bordo di uno dei loro gommoni per partecipare all’attività di osservazione promossa da Battibaleno.

L’iscrizione all’Operazione Delphis è gratuita e può essere effettuata dal sito www.battibaleno.it o scrivendo all’email: edelphs2018@gmail.com. Novità 2018, i partecipanti avranno a disposizione un nuovo strumento per la raccolta dei dati: “e-Delphis”, un’applicazione multilingua che permetterà ai partecipanti di svolgere la missione con semplicità e in tempo quasi-reale, segnalando elementi utili per la vita del mare: presenza di grandi cetacei, al fine di evitare le collisioni, stato del mare (temperatura, inquinamento, plastica), stato del cielo, presenza di altre forme di vita (meduse, tartarughe, plancton etc).

L’applicazione, disponibile gratuitamente per i sistemi iOS e Android, disporrà di un manuale di riconoscimento dei cetacei e di una guida con le regole di comportamento da rispettare durante gli avvistamenti di mammiferi marini, suggerite da ACCOBAMS/Pelagos.

Le informazioni saranno raccolte in tempo quasi-reale e verranno utilizzate per formare un database statistico che verrà condiviso pubblicamente con una serie di reti, enti e istituzioni coinvolti nella tutela del mare: INTERCET, sviluppato da Fondazione Acquario di Genova per la Regione Liguria, VIGIE MER, la rete gestita da APECS, Planète mer, LPO e Planète bleue, REPCET, sistema creato dall’associazione Souffleurs d’Ecume, CMEMS (Copernicus Marine Environment Monitoring Service).

L’operazione Delphis 2018, che, oltre all’area protetta del Santuario Pelagos, interesserà tutti i mari d’Italia e del Mediterraneo con l’obiettivo di conoscere, far conoscere e salvaguardare le sue qualità ambientali uniche al mondo, trasformare l’area in uno spazio di pace, cooperazione e prosperità. L’Operazione Delphis promuove la centralità culturale della marineria italiana nelle iniziative di sensibilizzazione alla tutela e al rispetto dell’ambiente Mediterraneo.