Open del TC Pegli: Giulia Bruzzone vincitrice tra le donne

Genova. È andato agli archivi con due prestigiosi risultati per il tennis ligure il tradizionale torneo Open del TC Pegli, con 97 atleti ai nastri di partenza, giunto alla sua sessantasettesima edizione.

Ad iscrivere il suo nome nell’albo d’oro femminile è stata Giulia Bruzzone, del TC Coop Pegli 2, mentre in campo maschile un altro genovese, Matteo Micali del Park Genova, si è arreso solo in finale al palermitano Antonio Campo. Una bella soddisfazione comunque, considerando che sui campi del TC Pegli si sono esibiti negli anni giocatori del calibro di Tonino Zugarelli, Paolo Canè ed Enrico Cocchi, solo per citare i nomi più famosi.

Bruzzone, testa di serie numero due del tabellone, ex numero 439 Wta e 170 del mondo da junior, ha battuto in finale per 7/5 6/2 Vittoria Baccino. In semifinale Bruzzone, attualmente ranking 2.5 aveva superato Beatrice Ottone con un duplice 6/4, mentre Baccino aveva battuto 7/6 6/3 Ester Ivaldi.

La finale del torneo maschile invece ha fatto registrare il bis del 2.2 Campo, già vittorioso a Recco, che ha regolato 6/4 6/2 Matteo Micali, classificato 2.6.

Matteo Micali aveva guadagnato il match decisivo dell’Open in virtù del successo per 4/6 6/4 6/4 sul diciottenne piemontese Gregorio Biondolillo, mentre il siciliano futuro vincitore del torneo ha battuto Marco Micali, 2.6 e quarta testa di serie, per 6/1 6/0.