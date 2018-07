Omicidio Sestri Levante: la Procura va a interrogare Gesonita Barbosa, ma lei si avvale

Genova. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio richiesto dal pubblico ministero Fabrizio Givri Gesonita Barbosa, la 35enne brasiliana rinchiusa nel carcere di Pontedecimo da dicembre per l’omicidio dell’ex marito Antonio Olivieri commesso il 23 novembre a Sestri Levante. Insieme a lei si trova in carcere con la stessa accusa il nuovo fidanzato Paolo Ginocchio.

Per gli investigatori della squadra mobile è stato proprio il 46enne a uccidere Oliveri dopo averlo attirato in una trappola in cantina ma l’uomo sarebbe stato spinto proprio da Gesonita, che provava rabbia e rancore nei confronti di Oliveri colpevole di non darle abbastanza soldi. La 35enne, difesa dall’avvocato Nicoletta Peri, era stata definita dal gip al momento dell’arresto una persona “priva di scrupoli, pronta a tutto per le proprie mire e vendicativa”.

La donna fino ad ora si è sempre rifiutata di parlare con i magistrati avvalendosi della facoltà di non rispondere sia davanti al gip che ora davanti al pubblico ministero che probabilmente nelle prossime settimane invierà ai due presunti assassini l’avviso di conclusione indagini preliminari.