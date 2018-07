Nuovo Galliera, gara per progetto e lavori da rifare. Il Tar accoglie ricorso ditta arrivata seconda

Genova. Il Tar ha stabilito che la gara per la progettazione finale e per la direzione dei lavori per i cantieri del nuovo Galliera è da rifare.

Il tribunale amministrativo ha infatti accolto il ricorso della società Steam, giunta seconda alla gara per l’attribuzione dei ruoli, vinta dal gruppo Politecnica, Mythos, 3ti e Ingegneria integrata.

Pochi giorni fa anche la Corte dei Conti aveva fatto notare come fosse necessaria una atenzione costante per il progetto, visto l’aumento del costo di realizzazione e la diminuzione dei valore di mercato dei mobili in alienazione per fare cassa.