Nuoto sincronizzato: Marta Cantero in Canada per i campionati mondiali

Chiavari. È una simpatica assonanza che rappresenta anche una simbiosi mutualistica: Marta (Cantero, Chiavari Nuoto) e Martina (Sassani, Foggia) sono partite in coppia, per il Canada, dove dal 19 al 27 luglio si svolgono nella città di Truro i campionati mondiali Dsiso (Down Syndrome International Swiming Oraganisation).

Marta Cantero rappresenta un orgoglio per Chiavari e per la società che rappresenta. Marta è infatti, fra gli altri titoli nazionali, campione del mondo a Morelia (Messico) nel 2014 in due specialità, sia nel singolo che nel doppio, insieme proprio con Martina Sassani nella classe 21.

Sulle due atlete ora si fondano le speranze italiane, che contano anche sulla presenza delle colleghe Camilla Feroci e Livia Travia per la performance di squadra.

Della spedizione fanno parte anche il tecnico referente nazionale, Marco Peciarolo, e quella Floriana De Vivo che fu una delle fautrici dell’inserimento di questa disciplina nei campionati mondiali.

La prima prova per Marta e Martina sarà nella serata di domani, martedì 24 luglio alle 20,30 (ora italiana).

Istruttrici e compagne di allenamento della Asd Chiavari Nuoto a augurano a Marta di portare, come è già riuscita, i colori verdi e blu della società sul gradino più alto di un podio mondiale.

Nelle foto Marta Cantero sul podio del campionato mondiale.