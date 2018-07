Nuotatori Genovesi: ricco bottino di medaglie ai campionati italiani Master in acque libere

Genova. Alcuni atleti Master della Nuotatori Genovesi sono già rientrati, altri sono rimasti a Palermo perché tra qualche ora cominciano i campionati italiani in piscina. I risultati del nuoto in acque libere sono stati straordinari nelle quattro distanze: 10 chilometri, 5, 3 e miglio.

Il bilancio finale è di quattro medaglie d’oro conquistate da Gaia Naldini, quattro d’argento con la doppietta di Andrea Intartaglia, poi Francesco Pastore e Guido Baroni. Tre di bronzo ancora con Guido Baroni, Andrea Intartaglia e Guido Nicora, quest’ultimo nella preziosa veste di allenatore e atleta. Un grande impegno da parte di tutti che ha portato la Nuotatori Genovesi a classificarsi quarta società assoluta.

Ora spazio e attenzione per i quattordici, tra femmine e maschi, che daranno battaglia in vasca dal 10 al 15 luglio per un’edizione con numeri da record: 2.473 atleti in rappresentanza di 307 società: Nuotatori Genovesi presente.

Nella foto sopra Baroni e Intartaglia sul podio; nella foto sotto Naldini sul podio della 5 chilometri.