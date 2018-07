Nuotatori Genovesi, il bilancio delle finali regionali di categoria

Genova. Ultimo atto stagionale per il nuoto con le finali regionali di categoria che si sono svolte alla Sciorba di Genova da venerdì 13 a domenica 15 luglio.

Nuotatori Genovesi in particolare evidenza con Paolo Ottonello, che conquista l’accesso ai campionati italiani in programma ad agosto.

Il commento è del tecnico Mattia Alberico: “Le finali regionali estive sono l’ultima gara della stagione per la maggioranza dei ragazzi e sono secondo me anche la gara più importante perché chiudono un percorso stagionale fatto di tante ore di allenamento, fatica e sacrificio. Il nostro compito era di arrivare a questa gara nella miglior condizione fisica possibile e ci siamo riusciti. I ragazzi erano in forma e lo hanno dimostrato migliorando quasi tutti i loro personali. Da evidenziare l’entusiasmante 50 stile di Paolo Ottonello che con una grinta incredibile centra il tempo per i campionati italiani di metà agosto, i 200 dorso di Marta Tassara e i 400 stile di Valentina Orero che le hanno portate vicino al tempo limite per i campionati. In generale tutta la squadra ha avuto un grande miglioramento sia sotto l’aspetto cronometrico che di gruppo segno che siamo sulla buona strada, con Alessia Lanza abbiamo già individuato alcuni aspetti sia tecnici che di gestione su cui lavorare la prossima stagione per migliorarci ancora di più”.

“Ora gli allenamenti proseguiranno fino al 31 luglio – continua Alberico – poi un mese di vacanza meritato con appuntamento al 2 settembre per la partenza del collegiale e quindi l’inizio della nuova stagione. Paolo invece continuerà fino al 12 agosto perché parteciperà ai campionati italiani giovanili a Roma. Sono molto contento di questa stagione e soprattutto di come gran parte dei ragazzi l’anno interpretata, abbiamo passato momenti ‘difficili’ ma siamo sempre riusciti a superarli, rafforzandoci. Un grandissimo ringraziamento soprattutto alla società Nuotatori Genovesi e alle Piscine di Albaro che ci hanno sempre messo nelle condizioni migliori per poter rendere al massimo, da inizio stagione ho avuto un grande aiuto con l’arrivo di Alessia che ci ha dato una marcia in più ed è parte integrante e fondamentale di questo gruppo”.

I risultati nelle finali dei tesserati della Nuotatori Genovesi.

Paolo Ottonello

Primo classificato Junior 50 stile libero (pass campionati italiani)

Primo classificato Junior 100 stile libero

Primo classificato Junior 50 rana

Terzo classificato Junior 200 rana

Valentina Norero

Prima classificata Junior 1500 stile libero

Seconda classificata Assoluta 1500 stile libero

Seconda classificata Junior 400 stile libero

Seconda classificata Junior 800 stile libero

Terza classificata Junior 200 stile libero

Lorenzo Natali

Primo classificato Junior 100 dorso

Secondo classificato Junior 50 dorso

Terzo classificato Junior 200 dorso

Settimo classificato Junior 50 stile libero

Settimo classificato Junior 100 stile libero

Marta Tassara

Seconda classificata Junior 50 dorso

Seconda classificata Junior 1500 stile libero

Terza classificata Junior 100 dorso

Terza classificata Junior 200 dorso

Luciano Boccia

Secondo classificato 400 misti

Terzo classificato 200 misti

Terzo classificato 400 misti

Sesto classificato 100 farfalla

Sesto classificato 50 farfalla

Federica Ghibellini

Quarta classificata 100 stile libero

Quinta classificata 200 dorso

Sesta classificata 100 dorso

Valeria Farinata

Quinta classificata 50 rana

Settima classificata 100 farfalla

Quinta classificata 100 rana

Lucrezia Brogi

Quinta classificata 800 stile libero

Quarta classificata 1500 stile libero

Fabio Pellaco

Ottavo classificato 100 dorso

Sesto classificato 200 dorso

Ottavo classificato 50 dorso

Sofia Oliveri

Quarta classificata 800 stile libero

Quinta classificata 200 misti

Jacopo Serinelli

Sesto classificato 800 stile libero

Emanuela Crovari

Ottava classificata 50 stile libero

Staffette

4×100 stile libero femminile settima classificata

(Sofia Oliveri, Federica Ghibellini, Emanuela Crovari, Giada Lombardo)

4×100 stile libero maschile quinta classificata

(Paolo Ottonello, Lorenzo Natali, Mattia Dell’Anno, Luciano Boccia)

4×200 stile libero femminile quarta classificata

(Valentina Norero, Federica Ghibellini, Lucrezia Brogi, Marta Tassara)

4×100 mista femminile settima classificata

(Marta Tassara, Valeria Fariata, Federica Ghibellini, Giada Lombardo)

4×100 mista maschile quinta classificata

(Lorenzo Natali, Paolo Ottonello, Luciano Boccia, Mattia Dell’Anno)

Hanno partecipato alle finali anche Federico Berlingieri, Bianca Casanova, Vittoria Castagnino, Mattia Dell’Anno, Giulia Iannone, Giulia Latta, Giada Lombardo, Elisa Maccari, Matilde Ottonello, Giulia Lombardo, Ludovica Serinelli.

Paolo Ottonello e Valentina Norero

Mattia Alberico e Alessia Lanza