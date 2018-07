Nervi, si tuffano dagli scogli ma non riescono ad uscire dall’acqua. L’intervento della Guardia Costiera

Genova. Due bagnanti in difficoltà messi in salvo dal personale della Capitaneria di Porto ieri pomeriggio.

Due giovani genovesi poco più che ventenni, infatti, intenti a fare il bagno vicino alla scogliera a ridosso della stazione ferroviaria di Nervi, hanno incontrato problemi a rientrare a terra, a causa del moto ondoso e della forte risacca, al momento registrata sul litorale.

Immediata e tempestiva è stata la risposta della Sala Operativa della Guardia Costiera di Genova alle chiamate pervenute, che ha disposto l’uscita del dipendente GC A61, unità che alla velocità media di 40 nodi ha coperto in pochissimi minuti la distanza per giungere sul luogo dell’emergenza, proprio per garantire il più rapido aiuto possibile ai pericolanti.

I due giovani hanno raggiunto comunque la riva in ottime condizioni e non hanno avuto bisogno di soccorso sanitario.