Nella ressa del Costa Zena Fest si perde una bambina di 9 anni, ritrovata dopo ore

Genova. Paura e apprensione per diverse ore per una bambina di 9 anni persa tra la folla del Costa Zena Festival in centro città. L’appello è stato lanciato dal palco di piazza De Ferrari dopo che una nonna ha denunciato la scomparsa della piccola Serena.

Dopo aver fornito una veloce descrizione di abbigliamento e fattezze della bambina, gli speaker hanno pregato il pubblico di avvertire la municipale in caso di ritrovamento.

La nonna ha raccontato di avere affidato momentaneamente la nipotina ad una coppia di sconosciuti, in mattinata. Nel pomeriggio la bimba è stata consegnata ai carabinieri.