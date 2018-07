Di Negro: minaccia una ragazza con un coccio di bottiglia, fermato dalla polizia locale

Genova. Si è prima avvicinato a una ragazza mormorando parole incomprensibili intorno alla mezzanotte di ieri in via Buozzi, poi ha preso da un cestino una bottiglia, l’ha rotta e ha cominciato a minacciare la ventitreenne. Dopo alcuni istanti si è allontanato, ma gli amici della giovane avevano già allertato una pattuglia della polizia locale in transito.

Gli agenti hanno incrociato l’uomo qualche istante dopo, nei pressi dell’ingresso alla stazione della metropolitana di Dinegro. L’uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità, così è stato accompagnato in questura per l’identificazione, dove viene riconosciuto come un pakistano quarantacinquenne, con diversi precedenti per resistenza.

L’uomo è stato segnalato perchè sprovvisto del permesso di soggiorno, e poi condotto presso gli uffici del reparto giudiziaria, dove viene denunciato per i reati di ingiurie, minacce, rifiuto di generalità e porto di oggetti atti a offendere.