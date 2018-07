Minacciano un uomo e picchiano passanti: in manette tre donne genovesi

Genova. Rissa questa notte in piazza San Donato. All’arrivo i poliziotti, avvertiti dai residenti, hanno individuato tre donne genovesi di cui due con in mano un casco che minacciavano un uomo.

Dopo aver separato i contendenti si sono fatti spiegare l’accaduto. Secondo quanto appreso all’origine c’era una vecchia denuncia. Per sfuggire all’aggressione l’uomo si era rifugiato nell’abitazione dell’amica, mentre quest’ultima aveva trovato riparo in un bar. A quel punto le donne avevano rivolto le loro attenzioni ad una coppia di giovani, del tutto estranea alla vicenda, che era stata aggredita e percossa senza alcun motivo.

L’uomo ha inoltre raccontato che l’episodio era l’ultimo di una serie di aggressioni ed intimidazioni subite dalle donne, allo scopo di indurlo a ritirare la denuncia da cui era scaturita la lite.

Le tre donne, rispettivamente 33,40 e 41 anni, a carico delle quali sono emersi numerosi pregiudizi di polizia, sono state arrestate per lesioni aggravate. In questura la 41enne avrebbe opposto resistenza e morso la mano di un poliziotto, medicato al pronto soccorso. Per questo è stata arrestata anche per resistenza a pubblico ufficiale.