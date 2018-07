Minacce alla redazione di Tp24.it e Rmc 101, Giovannelli (Anso): “Colleghi coraggiosi, non saranno lasciati soli”

Liguria. “Vigliacchi e ignobili sono gli attacchi rivolti alla redazione di ‘tp24.it’ e al suo direttore Giacomo Di Girolamo. I colleghi e gli amici del quotidiano on line di Marsala da tempo raccontano le storie del loro territorio, non prestando mai il fianco al potente di turno ma, anzi, denunciando gli abusi della criminalità organizzata e difendendo la legalità nella città di Marsala, semplicemente facendo bene il proprio lavoro. Tp24.it è una voce libera che non sarà mai sola e a cui va la solidarietà di tutte le testate associate ad Anso (Associazione Nazionale Stampa Online)”.

Marco Giovannelli, presidente di Anso, porta il sostegno di tutte le testate associate dopo le pesanti minacce che sono arrivate via facebook al quotidiano on line di Marsala da parte di noti pregiudicati che hanno intimato alla redazione di oscurare un articolo.

“Bene ha fatto il direttore Di Girolamo a non cedere e a denunciare i fatti ai carabinieri – chiosa Giovannelli – Di fronte a queste minacce, tutti noi di Anso alzeremo ancora più l’attenzione sui temi di cui scrivono con coraggio, rigore e amore di verità i colleghi di tp24.it. Perché ogni giornalista che fa inchieste, indagini e servizi di denuncia, specie sui temi della mafia e della criminalità, non verrà mai lasciato solo dai suoi colleghi di tutta Italia”.