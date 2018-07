Migranti per il piano anti-caldo del Comune, la Lega contro la delibera della giunta Bucci

Genova. Con lo slogan salviniano per eccellenza – “prima gli italiani” – la Lega in consiglio comunale si scaglia contro una delibera approvata dalla stessa giunta Bucci. Niente case, aiuti o sostegni di vario tipo ai migranti, ma la possibilità, per loro, di essere inclusi in progetti di aiuto sociale.

Sono loro che “ci aiutano a casa nostra”, insomma. Ma Lorella Fontana, capogruppo del Carroccio a palazzo Tursi, è comunque molto critica sul progetto “Aiuto anch’io!” che prevede il coinvolgimento di richiedenti asilo come supporto ai volontari delle associazioni coinvolte nel piano anti-caldo del Comune e della Asl 3 genovese. E questo crea un vero e proprio scontro in maggioranza.

Secondo Fontana, “dare una corsia preferenziale a richiedenti asilo, che quindi non hanno ancora ottenuto un riconoscimento di status di rifugiato, sia un grave errore, un atto di razzismo al contrario nei confronti dei tanti giovani e meno giovani genovesi, disoccupati, che potrebbero essere impiegati nell’assistenza dei nostri anziani durante la stagione estiva”.

Molti migranti ospitati nelle strutture genovesi, fino a oggi, grazie a progetti di inclusione tra associazioni e istituzioni pubbliche sono già stati impegnati in altre attività di volontariato, come nella pulizia dei parchi o nell’assistenza al pubblico in occasione di Euroflora.

Secondo la Lega, però, ci sono migliaia di genovesi che “per stato di indigenza o disagio sociale vivono ai margini della comunità e sarebbe importante concedere loro la possibilità di dare un senso al proprio tempo”. Il gruppo della Lega in Comune chiederà quindi che la delibera venga allargata anche ai disoccupati e a genovesi in particolari situazioni di disagio la specifica riguardante l’inserimento.