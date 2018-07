Migliori burger restaurant d’Italia: il Masetto conquista il quinto posto

Genova. Che il posto funziona lo dice la coda fuori dal locale ogni giorno praticamente a qualsiasi ora. Ma da oggi il Masetto, l’hamburgeria nazionale di via Canneto il Lungo in centro storico, può anche vantare il quinto posto nella classifica nazionale dei migliori Burger Restaurant d’Italia. La classifica è stata stilata da Tripadvisor sulla base di milioni di recensioni e opinioni dei buongustai. Da notare è al primo posto c’è un altro burger restaurant ligure, il Manik di Sanremo.

Per il Masetto il quinto posto quindi, con un punteggio degli avventori di 4,5 su 5.

Questo il giudizio che illustra il quinto posto in classifica: “Il cibo “di strada” non è di serie B. Lo sanno bene i proprietari de Il Masetto che puntano tutto sulla qualità delle materie prime: gli hamburger sono di manzo 100% razza piemontese e gli ingredienti sono selezionati con cura, come sottolineano alcuni utenti di TripAdvisor: “L’hamburger era ben curato, abbondante e con ottima materia prima. All’entrata c’è un foglio che mostra quali sono i diversi fornitori per pane, verdure, carne ecc.”.

Come spiegano da Tripadvisor la classifica si basa sulle recensioni e opinioni degli utenti e prende in considerazione il rapporto e la qualità di recensioni eccellenti relative a burger rispetto al totale delle recensioni, oltre alla quantità e alla qualità delle recensioni ricevute nello scorso anno (fino a maggio 2018). I ristoranti presenti in classifica hanno un punteggio medio su TripAdvisor superiore o uguale a 4 su 5 e almeno 100 recensioni (dati aggiornati a giugno 2018).