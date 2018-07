Mi rico Perù compie tre anni: festa con lo chef Rafael Rodriguez e il console generale

Genova.- “Mi Rico Perú”, il ristorante peruviano del centro storico compie tre anni e festeggia martedi 24 luglio in via Canneto il Lungo 102R con un pomeriggio di eventi

Sujey Mendoza e Luis Marres, nati in Perú, si sono trasferiti a Genova vent’anni fa, dopo un po’ di tempo hanno deciso di valorizzare il loro talento, aprendo il loro ristorante, diffondendo la gastronomia peruviana nel cuore di Genova. Per raccontare di come la cultura del cibo sia un elemento fondamentale per mediare tra le diverse culture e l’integrazione sociale la giornalista Sara Tagliente, intervisterà i proprietari per approfondire come attraverso la gastronomia peruviana hanno saputo affermarsi nel mercato genovese.

A far da cornice dell’evento l’ospite d’onore, lo Chef-Internazionale peruviano, Rafael Rodriguez che nel 2015 si è classificato nel secondo posto nel “Concorso Internazionale del Girotonno” presso l’isola di Carlo Forte per poi vincerlo nel 2016. Vince il premio come Migliore Piatto Innovativo-al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo. Rafael ha collaborato con grandi Chef come Luigi Pomata, Roberto Andreoni, Pino Cuttaia, Luca Mozzanica, Giancarlo Morelli, Giovanni Cattaneo, e tanti altri.

Ai festeggiamenti sarà presente il Ministro – Console Generale del Perù, Alejandro Ugarte Valverde, il quale segue eventi della sua comunità a Genova, sono state confermate anche altre autorità consolari e rappresentati delle istituzioni italiane.

La serata concluderà con musica tradizionale peruviana: Criolla del Peru.

Ivonne Torres Tacle