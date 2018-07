Genova. È tornata la nuvolosità bassa soprattutto sulle coste. Secondo i previsori del Limet, il Centro meteo ligure, la mattinata proseguirà con nubi alternate a schiarite su tutto il territorio, ma senza fenomeni.

Dal pomeriggio temporali in formazione sul basso piemonte in sconfinamento sul savonese con locale interessamento anche del genovesato occidentale, altrove asciutto con pause soleggiate anche di lunga durata. Migliora ovunque in serata

I venti arrivano da Sud e sono di moderata intensità, fatta eccezione per il primo mattino dove sul savonese spireranno venti settentrionali.

Mare poco mosso.

Temperature in lieve calo: sulla costa la minima oscilla tra 18 e 22 gradi, la massima tra 24 e 27. Nell’interno (fondovalle), la minima va da +10 a +16°C, la massima da +25 a +29°C.

Domani il tempo dovrebbe essere, soprattutto al mattino, sereno ao poco nuvoloso.