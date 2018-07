Genova. Dopo un fine settimana “caotico”, pare arrivare una pausa di stabilità per i cieli liguri. L’anticiclone si rinforza, e sembra portarci verso un agosto più “estivo”.

In mattinata locali residui addensamenti principalmente sul levante interno, in dissolvimento. Altrove sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio assolato e stabile ovunque.

Al mattino in prevalenza venti settentrionali. In giornata da sud-ovest al più moderati. Mare ancora in parte mosso quasi ovunque.

Temperature: In aumento nei valori massimi.

Costa: min +18/+21 °C, max +24/+27°C

Interno (fondovalle): min +13/+19°C, max +22/+28°C