Genova. Un promontorio di alta pressione interessa l’area mediterranea rinnovando condizioni di stabilità diffuse. Una nuova saccatura atlantica, nel frattempo si sta organizzando al largo del golfo di Biscaglia la quale probabilmente interesserà le nostre zone nella giornata di sabato.

Durante le ore notturne, sulla Liguria, abbiamo avuto condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto ai valori di ieri. Ecco i valori minimi registrati nei 4 capoluoghi di provincia:

Foto 2 di 2



Genova centro: +22,5°C

Savona: +21,8°C

Imperia: +19,9°C

La Spezia: +21,7°C

Da segnalare i +10,5°C di Calizzano (Sv) ed i +9,3°C di Rezzoaglio (Ge).

Nel corso della mattinata avremo condizioni di generale stabilità con bel tempo un po’ ovunque. Da metà giornata formazione di qualche addensamento cumuliforme innocuo sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante. Bel tempo lungo le riviere. In serata bel tempo ovunque con solo qualche locale nube bassa in comparsa sul settore centrale costiero. Le temperature massime saranno in calo sul ponente, stazionarie altrove, rispetto ai valori di ieri con punte locali fino a +31°C. Temperature più basse laddove agirà la brezza di mare. Vento debole a regime di brezza con mare ancora localmente mosso al mattino ma in calo a poco mosso.

La giornata di domani sarà caratterizzata dalla comparsa di locali nubi basse innocue lungo le coste. Ma per i dettagli vi rimando alle previsioni del pomeriggio.