Genova. Afa, afa e ancora afa. Le brezze deboli sul mare non allevieranno il marcato disagio fisiologico per caldo che si soffrirà soprattutto sui bacini marittimi della Liguria. Le temperature sono in ulteriore lieve aumento: sulla costa tra 23 e 25 gradi la minima, la massima tra 28 e 33. Nell’interno la minima oscilla tra 15 e 20°, mentre la massima tra 30 e 35 gradi. In questi casi però, con l’elevata umidità, è probabile che la temperatura percepita sia più alta.

Anche il Limet, il Centro meteo ligure, raccomanda di limitare al minimo indispensabile le attività all’aria aperta durante le ore centrali e di bere molta acqua.

Oggi cielo prevalentemente sereno al mattino, mentre nel pomeriggio si prevedono addensamenti pomeridiani nelle zone più interne dell’Appennino e delle Alpi Liguri. Non si escludono isolati e deboli episodi di instabilità.

Mare poco mosso o quasi calmo sotto-costa fino a metà giornata.