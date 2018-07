Genova. Il caldo e l’afa non smettono di farsi sentire, in questo inizio luglio particolarmente poco ventilato. Anche l’umidità è in aumento, e con lei la percezione di calura e “cappa”.

L’aria si muove poco: le poche e non vigorose correnti non bastano ad allontanare i gas urbani, che rischiano di diventare un problema, soprattutto nei giorni di particolare “movimentazione” delle navi in porto

Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito di qualche velatura o nube medio-alta in allontanamento. Dalle ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi in Appennino con possibili temporali, più probabili su Alpi Marittime, Val D’Aveto, e Val Trebbia. Lato costa poche variazioni, con tempo soleggiato e qualche locale nube di poco conto in serata.

La propaggine anticiclonica protegge anche la nostra regione. Tuttavia, nel corso della settimana, infiltrazioni più fresche determineranno un incremento dell’instabilità che si avvertirà principalmente sui rilievi

Oggi i venti al mattino saranno deboli e settentrionali. Brezze pomeridiane lungo le coste, generalmente di debole intensità, od al più moderate tra genovese e savonese. Mare poco mosso o localmente mosso.

Temperature: Stazionarie.

Costa: min +18/+22 °C, max +24/+27°C

Interno (fondovalle): min +10/+16°C, max +25/+29°C