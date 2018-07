Genova Il sole dominerà questa giornata, come anche il week end alle porte. Qualche velatura sulle alture, ma temperature ancora in aumento. Il fine settimana potrebbe essere particolarmente afoso.

Oggi, sulla nostra regione, poco nuvoloso o sereno al mattino, residue nubi basse interesseranno le aree interne del ponente ma saranno in rapido diradamento. Attività cumuliforme pomeridiana sulle Alpi marittime e rilievi del levante ligure ma con scarsa probabilità di fenomeni temporaleschi. Sereno in serata

Foto 2 di 2



Venti: Da nord al mattino sotto costa a ponente, sud est altrove. Generalmente meridionali dal pomeriggio. Mari: generalmente poco mosso

Temperature: in calo nei valori minimi, in aumento in quelli massimi

Costa: min +17/+22 °C, max +26/+29°C

Interno (fondovalle): min +13/+18°C, max +24/+28°C