Maurizio Gibbin fa doppietta nella prova di Arenzano

Nonostante il poco vento, che ha costretto gli organizzatori del circolo di Arenzano ad interrompere la giornata dopo la seconda prova, Maurizio Gibbin si conferma leader del Campionato Intercircoli destinato a tutte le derive. In una giornata che passa in fretta dal minacciare pioggia, al caldo torrido che attanaglia l’Italia in questo periodo a cavallo fra luglio ed agosto, sono undici le imbarcazioni presenti con una massiccia partecipazione del Cnuc di Voltri (ben 7), contro le 3 del Cv di Cogoleto e una sola del Cv di Arenzano.

Gibbin si impone in entrambe le prove con il suo Laser Std, anche se la seconda prova viene ridotta per la scarsità di vento. Nella prima uscita dietro al vincitore troviamo i 470 di Voltri e Cogoleto. Nella seconda i concorrenti si spargono sul campo di regata in cerca di un alito favorevole, ma senza fortuna e la direzione di gara decide di ridurre il percorso alla prima boa di poppa. Stavolta dietro Gibbin si piazza il 470 di Curotti di Cogoleto, mentre terzi sono Sansone e Gambino di Arenzano.

In classifica generale Gibbin guida sia nell’Overall che nella 1^ classe Laser Std, mentre Paolo e Martina Curotti sono in testa nella classe mista.