Genova. Torniamo al canile di Monte Contessa per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa. Oggi vi presentiamo due cagnoloni e un gattino che hanno tanto bisogno d’amore.

Martin è da poco arrivato in canile, trovato vagante, del suo passato purtroppo non sappiamo nulla. E’ giovane….si presume abbia un anno. Mix Cattle Dog. Chi lo conosce dice che adora giocare in acqua. L’ ideale sarebbe per lui vivere in un contesto non urbano e avere uno spazio esterno.

E’ un cane giovane, dinamico e necessita di una famiglia altrettanto dinamica. Inutile scrivere quanto sia bello vero? Venite a conoscerlo.

Foto 2 di 2



Dik. Meraviglioso gattone simil-orientale di mezza età, circa 7/8 anni. Sguardo magnetico, carattere dolcissimo e con una voglia incredibile di ricominciare a vivere! Sì perché Dik, a causa di un trauma, è rimasto incontinente, ma nonostante tutte le disavventure che la vita gli ha riservato è un gatto buonissimo, accetta e si fa mettere tranquillamente il pannolino. Inoltre è abituato alla vita di casa e al contatto umano, quindi probabilmente è stato abbandonato proprio per questo problema. Un amico o un membro della famiglia non si abbandona mai, si affronta tutto insieme con amore! Dik, oltre al trauma fisico subito, ha dovuto affrontare il trauma dell’abbandono e ora crediamo proprio che abbia diritto ad un riscatto nella vita, speriamo che trovi presto la famiglia meravigliosa che merita. Dik ha molto da dare, siamo sicuri che saprà rendere felice la sua nuova famiglia!

Luna: adozione del cuore urgente. Luna è una dolce cagnona di circa 16 anni, non si sa di preciso, perché è arrivata in canile solo a maggio 2018. E’ stata ritrovata mentre vagava da sola, spaesata, dato che i suoi occhi ed il suo udito l’assistono sempre meno e si è trovata all’improvviso in zone a lei sconosciute, abbandonata probabilmente da chi si è sempre occupato di lei. Adesso si trova in canile e cerca una nuova famiglia che possa donarle una casa e tutto l’amore che merita per i suoi ultimi tempi, possibilmente senza scale e con un pezzetto di giardino: se vorrete darle una possibilità, vi stupirà! Nonostante l’età, in passeggiata cammina bene e volentieri, non tira ed è molto educata, stando accanto a chi la porta. Luna vi aspetta fiduciosa, con la saggezza e la pazienza che solo un cane anziano può avere, sicura che presto la porta della gabbia per lei si aprirà definitivamente e potrà finalmente sentirsi a casa.

Per info: associazione UNA Onlus, via Rollino 92N – 16154 Genova, adozioni@unaonlusgenova.it

Telefono 0106500617