Marras e gli altri: gli influencer social racconteranno il #CostaZenaFestival

Genova. Sono i quattro moschettieri del travel blogging. Alessandro Marras, Federica Xotti di TravelliAMO, Manuela Vitulli di Pensieri in Viaggio e Laura Masi di Ruberry’s Jotter, sono gli influencer che verranno a Genova per vivere la magica atmosfera dell’evento di Costa Crociere, domani, sabato 7 luglio.

Genova sempre più social e in vetrina. Non mancherà, per loro, un tour guidato del centro storico, tra i Palazzi dei Rolli e Spianata Castelletto, previsto per il giorno seguente insieme al social media team di #Genovamorethanthis.

Dopo una sosta a Boccadasse, gli influencer raggiungeranno Palazzo Ducale per visitare la mostra Ladro di Felicità², di Oliviero Toscani.