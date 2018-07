Manca poco ormai all’appuntamento con i Campionati Italiani di Tiro a segno che si svolgeranno a Bologna dal 25 al 29 luglio. Alla rassegna ci sarà anche la Liguria che sarà rappresentata dai Gianni Marchese e Laura Mastrangelo. I due tiratori sono tesserati per il Tiro a Segno Nazionale di Rapallo e proveranno a salire sul tetto dello Stivale.

Marchese, fresco vincitore del Trofeo Fumel, organizzato per il primo anno dalla società ruentina, sarà impegnato nella carabina libera a terra, mentre Mastrangelo competerà nella pistola a 10 metri. Per entrambi l’obbiettivo è arrivare quanto più in alto possibile e perché no, pensare in grande.