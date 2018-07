Marassi, punto da un calabrone, uomo ricoverato in codice rosso al San Martino

Genova. E’ successo nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18: un uomo di circa 45 anni è finito in shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone.

L’incidente è avvenuto in via Robino a Marassi, mentre l’uomo stava camminando per strada. Immediato l’intervento dei militi del 118.

L’uomo è stata trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Pochi giorni fa un episodio simile, ad Acqui Terme, aveva portato al decesso di un 70 enne, punto nel suo salotto.