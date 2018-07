Maglietta rossa contro l’emorragia di umanità: anche “Se non ora quando” aderisce

Genova. Il comitato Senonoraquando Genova aderisce all’appello dei presidenti di Anpi, Arci, Libera e Legambiente che invita sabato 7 luglio a indossare una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità, in relazione al blocco dei porti per le ong che salvano vite nel Mediterraneo.

“Siamo solidali con le donne che vestono di rosso i loro figli piccoli – si legge nella nota – sapendo che in un eventuale naufragio, l’unica loro speranza è quella di essere visti dai soccorritori. Ci colpisce la lucidità nella disperazione”.

L’Europa delle donne, secondo Senonoraquando, “è un’Europa che non ha paura di accogliere”.