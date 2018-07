Lunedì la convention delle liste civiche di centrodestra, la “Leopolda” di Toti si chiama Vivaio Liguria

Genova. Non un’alternativa ai partiti, ma un modo per dare loro sostegno, a partire dalle forze reali, civiche, di chi segue e fa politica dal basso. Il centrodestra ligure si dà appuntamento lunedì sera al Teatro della Gioventù di Genova per la convention Vivaio Liguria, una creatura del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La “lista arancione” non nasce, sulla carta, per fare concorrenza a Forza Italia e Area popolare, o a Lega e altre liste. Quello che succederà in futuro, però, è tutto da vedere.

Il convegno, una sorta di “Leopolda” per gli arancioni, si strutturerà su diversi tavoli dalle 10 alle 19 e sarà la la prima riunione regionale delle liste civiche comunali arancioni a cui partecipano sindaci, amministratori, militanti della coalizione di centrodestra. L’intervento di Toti è previsto intorno alle 18, preceduto in una parentesi tra il serio e il faceto dalla showgirl genovese ed ex concorrente del Grande Fratello Serena Garitta. In serata la convention diverrà festa ai bagni Squash di corso Italia.

Ma chi sono gli “arancioni”? “Sono i tantissimi liguri, sempre di più, che hanno dato fiducia a questa amministrazione regionale e a tante persone che ci hanno aiutato in questi tre anni a mettere in piedi un cammino di cambiamento per questa regione”, dice all’antivigilia dell’evento il presidente della Regione, già consigliere politico di Berlusconi, durante un’uscita pubblica a Varazze. La virata “civica” di Toti ha preoccupato non poco i fedelissimi del Cavaliere, tanto che lo stato maggiore di Forza Italia è arrivato in massa due venerdì fa a Genova per l’assemblea regionale convocata dal senatore Sandro Biasotti. Qualcuno ha letto la scelta di “anticipare” la convention arancione come un tentativo di arginare l’ascesa di Toti, se non come un vero e proprio sgambetto.

Interrogato sugli intenti degli “arancioni” questa mattina a Varazze, Toti dribbla abilmente gli impicci politici: “Ci troveremo per cominciare a ragionare dei progetti futuri. Tanti ne abbiamo messi in piedi, e tanti sono da coltivare con tenacia giorno dopo giorno, perchè cambiare non è mai facile. Però lunedì daremo dei dati straordinariamente incoraggianti sul turismo, sull’inversione di tendenza per le imprese, e ci auguriamo presto anche sull’occupazione che per la prima volta comincia a dare segni di ripresa”.

“Ragioneremo di quale Liguria vogliamo per il futuro – annuncia – sulle infrastrutture che ci servono necessariamente per il flusso di turisti e merci che continuano ad aumentare. La Liguria si candida a essere una regione ‘sperimentale’, politicamente ma anche amministrativamente: lo stiamo facendo e lo stiamo facendo tutti insieme bene, credo” conclude l’ex delfino di Silvio Berlusconi. Una “mano tesa” al partito o semplicemente una posizione “attendista” in attesa che i rapporti di forza si chiariscano meglio?

Il programma di lunedì.

ore 11:00 – VIVAIO LIGURIA: tra portualità e industria

Marco BUCCI – Sindaco Comune di Genova

Pierluigi PERACCHINI – Sindaco Comune della Spezia

Angelo VACCAREZZA – Consigliere Regione Liguria

Marco GABUSI – Sindaco Comune di Canelli e Presidente Provincia

di Asti – contributo

Davide LA MONICA – Consigliere Comune di Imperia

Alessandro LAGHEZZA – Presidente Associazione Spedizionieri La Spezia Luca CANNATA – Sindaco Comune di Avola – contributo

Francesco MARESCA – Consigliere Delegato ai Porti e Mare Comune di Genova



ore 11:55 – Paolo DEL DEBBIO

Tra etica e economia: nuovi orizzonti della politica

ore 12:15 – VIVAIO LIGURIA: sostenibilità e cura dei più deboli

Ilaria CAPRIOGLIO – Sindaco Comune di Savona

Pietro PICIOCCHI – Assessore Bilancio, patrimonio Comune di Genova Antonio PAROLINI – Amministratore Unico Arte Imperia

Alberto CIRIO – Eurodeputato, Commissione Ambiente, Sanità

e sicurezza alimentare

Marco GUARINO – Architetto

Marco BALLARINI – Sindaco Comune di Corbetta

Cristina PONZANELLI – Sindaco Comune di Sarzana

Marco SCAJOLA – Assessore Urbanistica, Riqualifica del paesaggio e Demanio marittimo Regione Liguria

ore 15:00 – Mario GIORDANO Il Populismo della Casta

ore 15:20 – VIVAIO LIGURIA: Attrattività Territoriale e Giovani

Giovanni VERRESCHI – ETT solutions

Stefano MAULLU – Eurodeputato, Vicepresidente Commissione Cultura

e Istruzione

Loris FIGOLI – Sindaco Comune di Riccò del Golfo

Sergio MAIFREDI – Teatro Pubblico Ligure

Federico BOGLIOLO – Assessore Sport e Manutenzioni Municipio IX Levante Ge Manuela GAGLIARDI – Onorevole, Commissione Territorio e Lavori Pubblici e Assessore Comune della Spezia

Mario CONIO – Sindaco Comune di Taggia

Massimo MALLEGNI – Senatore, Commissione Lavori Pubblici e Comunicazione

ore 16:10 – VIVAIO LIGURIA: il territorio come risorsa

Giacomo Raul GIAMPEDRONE – Assessore Infrastrutture, Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile Regione Liguria

Andrea GRASSO – Assessore Territorio Municipio I Centro Est Ge

Matteo CAMPORA – Assessore Rifiuti e Territorio Comune di Genova

Luca PIAGGI – Assessore Infrastrutture, Protezione civile, difesa del suolo Comune della Spezia

Luana ISELLA – Vice Presidente Provincia Savona e Consigliere

Comune di Loano

Carmine LAVANGA – Vicesindaco Comune di Pogliano Milanese

Federico SCARZELLO – Assessore Comune di Barolo – Direttore Enoteca Barolo Lilli LAURO – Consigliere Delegato Rapporti con i Municipi Comune di Genova e Consigliere Regione Liguria

Matteo COZZANI – Sindaco Comune di Portovenere Federico FRESIA – Presidente AIFO Liguria

ore 17:00 – Michela MORIZZO – Tecnè Ricerche La Liguria tra paure e speranze

ore 17:20 – VIVAIO LIGURIA: formare per essere competitivi

Ilaria CAVO – Assessore Formazione, Cultura, Sport, e Politiche Giovanili Regione Liguria

Roberto DI STEFANO – Sindaco Comune di Sesto San Giovanni

Gianluigi MAGAGLIO – Vice Presidente Regionale FISM Liguria

Guido CASTELLI – Sindaco Comune di Ascoli Piceno

Silvia SARDONE – Consigliere Regione Lombardia

Stefano COSTA – Consigliere Comune di Genova – membro Anci Giovani Testimonianze giovani corsisti

Elena DONAZZAN – Assessore Formazione e Lavoro Regione Veneto

ore 18:05 – Serena GARITTA

ore 18.30: conclusioni di Giovanni Toti