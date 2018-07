L’Under 19 rapallese vola alla Final Eight

Momento di grande forma per le squadre femminili del Rapallo Pallanuoto che può festeggiare la qualificazione alla Final Eight dell’under 19, che giunge dopo quella già acquisita dal gruppo dell’under 17.

Le ruentine si piazzano al primo posto del proprio girone infatti in cui erano inserite anche il Varese Olona Nuoto, la RN Florentia ed il Cosenza Pallanuoto. Solo le toscane si sono rivelate all’altezza dei valori espressi dalle ragazze allenate Luca Antonucci che infatti hanno stravinto nella prima uscita con le calabresi per 1-19 (0-2, 0-7, 0-4, 1-6) e nell’ultima con le varesotte, travolte 4-21 (0-4, 2-2, 0-7, 2-7) nella gara che ha sancito il passaggio alla fase finale.

In mezzo quella che si può definire come l’unica, vera partita del girone visto che la Florentia si è dismostrata più che all’altezza delle liguri. Partita che era iniziata infatti con le toscane avanti 3-4, poi un doppio 2-0 consente alle gialloblù di prendere il largo, ma è decisivo il gol di Alessia Antonini nell’ultimo quarto che consente alle rapallesi di mettere il gol di differenza rispetto alle fiorentine e sancisce la vittoria per 8-7.

«In mattinata non abbiamo giocato benissimo, ieri e oggi pomeriggio sicuramente abbiamo fatto meglio; quello che importa è aver centrato l’obiettivo di giocare la Final Eight, tra l’altro davanti al pubblico di casa – commenta il tecnico Luca Antonucci – Nelle prossime settimane lavoreremo per prepararci al meglio in vista delle finali».

Le ragazze del Rapallo Pallanuoto: Nicole Zanetta (capitano), Alessia Gaetti, Alessia Antonini, Francesca Cò, Sofia Giustini, Anna Repetto, Federica Tignonsini, Gaia Gagliardi, Benedetta Cabona, Alessia De Carli, Giulia Fiore, Dorotea Giavina, Ilaria Cortili, Gaia De Salsi, Michela Simeone, Elisa Bianco. All. Luca Antonucci