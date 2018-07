L’under 15 di Quinto raggiunge le finali nazionali

Esulta lo Sporting Club Quinto che continua una stagione più che soddisfacente con le proprie formazioni giovanili. L’Under 15 infatti ha strappato il ticket per le finali nazionali che si svolgeranno dal 9 al 12 agosto ad Ostia al termine delle semifinali di Albaro.

Trieste, Roma e Perugia erano le avversarie dei biancorossi che hanno dovuto tirare fuori il massimo delle proprie capacità perché le altre squadre erano sicuramente agguerrite e di livello. Buona la prima uscita contro i triestini che hanno messo in grande difficoltà i ragazzi allenati da Matteo Greco. Per trequarti di gara infatti i friulani sono avanti arrivando all’ultima pausa sul 4-1. Tutto finito? Invece no, perché la reazione arriva con una prova d’orgoglio e di grande carattere dei genovesi che prendono d’assalto il “fortino” di Trieste e ribaltano tutto con un 1-5 clamoroso.

Inevitabilmente lo sforzo della partita deve essere pagato e infatti nel secondo incontro arriva la prima sconfitta che giunge per mano della Roma Vis Nova che si impone in modo autorevole per 3-9. Gara mai in discussione con i laziali che tengono sempre la testa della partita e Quinto che deve rimandare tutto all’ultima giornata contro Perugia per raggiungere le finali.

Alla fine contro gli umbri la partita non ha grandi storie. Dopo un primo quarto al rallentatore i binacorossi mettono la quinta e allungano fino al 3-0 a metà gara. Perugia prova a reagire, ma si scontra con la difesa rocciosa dei genovesi che ampliano il gap e mettono in cassaforte un risultato che sarà alla fine di 7-2.