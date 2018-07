Luna Park, la scelta del Comune è Cornigliano. Ancora incertezza sulle tempistiche

Genova. L’area che ospiterà il Luna Park genovese è lo spazio di Cornigliano adiacente a Villa Bombrini.

A confermarlo in Consiglio comunale l’assessore Simonetta Cenci, che a margine della seduta del Consiglio Comunale ha ribadito la scelta della giunta: “L’area ovviamente deve essere bonificata – ha sottolineato – entro qualche mese dovrebbe essere pronta”.

Ancora incerte le tempistiche, quindi: non è ancora chiaro se entro Natale sarà pronta per ospitare il tradizionale parco divertimenti. Una cosa che però sembra sicura è che Piazzale Kennedy e la zona della Fiera non vedranno più i “baracconi”.

“L’area del piazzale ospiterà i cantieri e il materiale di risulta delle demolizioni per il Waterfront – ha ricordato Cenci – mentre la tenso-struttura dell’area Fiera potrebbe non essere adatta sia per dimensioni sia per questioni di sicurezza”.

Ma l’assessore non si ferma: “Stiamo valutando anche l’ipotesi di individuare altre aree in città per una “rotazione” – spiega – portando il Luna Park più grande d’Europa, ogni anno, in una parte diversa della città”.