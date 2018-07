Luca Pompeo vince il memorial “Marco Cassottana”

Lo scorso fine settimana l’SG Andrea Doria ha ospitato il tradizionale appuntamento con il memorial Marco Cassottana, a lungo consigliere del circolo e scomparso prematuramente. Si tratta di un torneo limitato 2.5 che quest’anno ha fatto divertire gli spettatori grazie ad una finale combattuta fra Luca Pompeo della Pro Recco Tennis e Federico Monteleoni del Tc Ambrosiano Voltri. I due erano fra i favoriti essendo testa di serie n.1 il primo, e vincitore uscente del memorial il secondo.

La vittoria è andata al recchese che, però ha dovuto faticare non poco per piegare le resistenze del suo avversario, il quale si è stato in grado di rimontare dal 4-2 di Pompeo, fino al 4-5. Da qui in poi, però Monteleoni crolla lasciando l’iniziativa a Pompeo che a sua volta trova un break vincente fino al 7-5.

Nel secondo set il recchelino gioca con più fiducia e forte anche del vantaggio riesce a praticare un tennis più fluido e può giocare a mente libera. Finisce 6-2 con la meritata vittoria di Pompeo. Il cammino dei due finalisti era passato per le vittorie di entrambi contro i portacolori dell’Sg Doria, società organizzatrice. Pompeo aveva risolto in fretta con Giorgio Cadenasso, mentre Monteleoni aveva dovuto faticare poco di più con Sebastiano Manno.