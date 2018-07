Dopo lo stop dei giudici tornano i tutor: dal 25 luglio sulla A10 tra Albisola e Celle

Albisola/Celle. A volte ritornano… E’ il caso dei tutor sulle autostrade e sull’autostrada A10 che erano stati disabilitati dopo la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva decretato la rimozione e distruzione di tutti i sistemi di rilevazione della velocità media a causa della violazione di un brevetto. E invece…

Dopo lo stop di fine mese scorso i tutor saranno di nuovo operativi e funzionanti: dal 25 luglio, infatti, verranno riattivate le prime 16 tratte, con il via al nuovo sistema SICVe PM, approvato dal ministero e già sperimentato, che poterà a un miglioramento delle prestazioni e all’indipendenza del software per il riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito.

Le prime tratte di reinstallazione sono state individuate anche secondo il criterio dei punti “sotto osservazione”, come il tratto di A10 tra Celle e Albisola dove si sono verificati numerosi incidenti, anche mortali.

Proprio tra le 16 tratte nelle quali sarà riattivato il tutor c’è quello tra Celle e Albisola, unico della A10, ovviamente in entrambe le direzioni, verso Genova e verso Savona-Ventimiglia. I due tutor erano operativi dal settembre scorso, poi lo spegnimento dopo la decisione dei giudici, ora a breve di nuovo “in campo”.

Restano disattivati, per ora, i tutor sulla A7, sull’autostrada dei Giovi tra Milano e Genova, e sulla A26 tra Ovada e Voltri.