Lo stadio Luigi Ferraris vale 18 milioni. Bucci: “Faremo di tutto per venderlo”

Genova. “Continuiamo a voler vendere lo stadio e vogliano affidare la gestione a una società privata che, naturalmente, qualsiasi essa sia, dovrà garantire l’accessibilità a Genoa e Sampdoria. E su questo non c’è alcuna discussione”.

Il sindaco di Genova, Marco Bucci, commenta così la perizia dell’Agenzia del territorio che valuta 18 milioni lo stadio Luigi Ferraris, una cifra che raddoppia i valori che erano stati stimanti inizialmente data dalle due società calcistiche, tra i 7 e gli 8 milioni.

“Il percorso resta lo stesso- spiega il primo cittadino- si tratta di trovare il modo per cui su questa cifra, considerando anche lo sconto già previsto, su renda comunque possibile trovare acquirenti. Come tutti gli imprenditori, penso che anche quelli che sono a capo di Genoa e Sampdoria troveranno la soluzione”.

Il Sindaco, comunque, assicura che l’amministrazione farà: “Tutto il possibile per facilitare la vendita dello stadio, ovviamente rimanendo nella legalità, e fare sì che il suo acquisto da parte dei privati abbia sia un ritorno di investimento per gli imprenditori che, al tempo stesso, una ricaduta positiva sulla città per avere manifestazioni sportive, spettacoli e tutto quanto c’è di contorno negli stadi moderni. Penso che in Italia – conclude Bucci – il modello da seguire sia quello della Juventus a Torino”.