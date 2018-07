Liguria ancora in evidenza al Festival dei Giovani di Varese

Ancora una volta il movimento del canottaggio ligure si mette in mostra, evidenziando una forma di primo livello e imponendosi a livello nazionale. L’occasione era quella del Festival dei Giovani di Varese con oltre 1.500 partecipanti. Presente anche la rappresentativa regionale, in grado di aggiudicarsi tre bronzi grazie al 4 di coppia Cadetti formato da Caprile (Argus), Vitiello, Picco (Canottieri Sampierdarenesi) e Goso (Lni Savona) e ai due equipaggi femminili di Maccaferri (Argus), Scionico, Luppi (Elpis) e Sotgia (Rowing Club Genovese) e quello di Chiusani (Argus), Toscani (Elpis), Graci (Sampierdarenesi) e Stella (Velocior).

Nella classifica per società i Canottieri Sampierdarenesi si piazza al primo posto fra le liguri con la decima piazza assoluta e 525 punti. Seguono Elpis al 20° posto con 353 punti e la Speranza Prà con il 27° posto e 321 punti.

La Canottieri Sampierdarenesi conquista l’oro con Giada Bucci, Viviana Graci, Mattia Martucci, Asia Loccisano, Jacopo Cappagli, Martino Cappagli, il doppio Allievi C Santini-Rasore, il doppio Allievi C Reasso-Martucci, del doppio Allievi B1 Cappagli-Campestre, l’argento con il doppio Allievi B2 Anfosso-Guidi Colombi, il 4 senza Cadetti (Cappagli, Galtieri, Fontanella, Vitiello), Lorenzo Reasso, Tommaso Anfosso, il doppio Allieve B2 Bucci-Pecorella, il 2 senza Cadetti Fontanella-Galtieri, il bronzo con l’otto Cadetti (Galtieri, Fontanella, Picco, Vitiello, Sechi, Alfano, Ferreri, Cappagli, tim. Farina), Morgan Guidi Colombi.

Elpis Genova sale sul podio con il vincente doppio Cadetti Feasi-Gallesi ed è successo anche per Giorgio Cogliolo, il 4 di coppia Cadetti (Raffetti, Cogliolo, Gilioli, Silvatici). Ci sono gli argenti di Raissa Scionico, di Matteo Silvatici, del doppio Allievi C Cogliolo-Silvatici, del doppio Allievi C Raffetti-Gilioli i bronzi di Erica Toscano, Emanuele Feasi e del doppio Cadetti Scionico-Luppi.

Lo Speranza Prà festeggia gli ori di Luca Dittamo e Davide Campanini (doppietta), del doppio Allieve B Mantero-Cambiaso, l’argento di Lucia Cambiaso, Matteo Budicin, del doppio Allievi C Piana-Dittamo e del 4 di coppia Cadetti (Brusutti, Budicin, Dittamo, Piana), il bronzo di Daniel Arpe, Alice Mantero e Lorenzo Iaia

Il Rowing Club Genovese vince con Edoardo Maria Barabino e Gabriele Loiacono, con il doppio Allievi B2 Barabino-Lojacono, e raggiunge il secondo posto con Alessandro Maryni Gabriele Schiavi (due volte), il 4 senza Cadetti (Carbone, Marini, Veca, Zurzolo), il terzo con il 2 senza Cadetti Carbone-Veca.

Argus d’argento con Lorenzo Caprile, Leonardo D’Andrea, il doppio Cadetti Palmieri-Vinci e bronzo con Lisa Maccaferri e Michela Chiusani. Caprile, Palmieri e Vinci, assieme a Zurzolo del Rowing, sono terzi nel 4 di coppia Cadetti. Vince il doppio misto Sotgia-Maccaferri.

Christian Sella (doppietta) e Danilo Dominici regalano il successo alla Lni Sestri Ponente, seconda poi con Matteo Giordo e Stefania Casafina (anche bronzo). Terzo il doppio Allievi C Graffione-Sella. Bronzo per il doppio misto Sampierdarenesi Dominici-Loccisano.

Alla Canottieri Santo Stefano al Mare l’argento con Pietro Campeggio (anche in doppio con Pansieri), il bronzo con Linda Muratore e Arianna Ramella. Alla Velocior Spezia l’argento con Matteo Rapallini e il bronzo con Christopher Mammi e Giada Pecunia. Sportiva Murcarolo è seconda e terza con Guglielmo Melegari. Alla LNI Savona il bronzo con Federico Goso. Sul podio anche la Canottieri Voltri con Samuele Pecollo.