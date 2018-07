Levante C Pegliese: scuola calcio affiliata al Genoa Future Football

Genova. La Levante C Pegliese, con l’affiliazione al club calcistico più antico d’Italia, conferma l’ambizione a diventare sempre più una società professionale con regole molto simili alle società professionistiche, proseguendo l’attività di promozione del calcio “vero”, fatto di valori, educazione e tecnica di base insegnata da istruttori qualificati e costantemente aggiornati.

“Personalmente sono convinto che non avremmo potuto fare una migliore scelta e, per questo, ringrazio i dirigenti del Genoa CFC, in particolare il responsabile Emanuele Crespi per la grande disponibilità. Persone dal grande profilo umano che contribuiranno ad intensificare i già ottimi rapporti delle due società. Sarà un’opportunità di crescita importante per la Levante C, per i suoi tecnici che avranno una costante supervisione ed aggiornamenti dai migliori tecnici a livello nazionale e per i suoi atleti che potranno avere degli osservatori speciali. Con la certezza che la collaborazione delle due società porterà risultati maggiori di quelli auspicabili, auguro al Genoa ed alla Levante C Pegliese un campionato ricco di soddisfazioni”. Queste le parole di Marco Doragrossa.

Il sodalizio genovese ha individuato il nuovo direttore generale della sezione calcio, Marco Satta, quale referente dell’affiliazione tra le due società che sarà affiancato dal direttore sportivo Marco Ferraris (ex Genoa) nelle valutazioni per le collaborazioni societarie.

Marco Satta, orgoglioso dell’incarico assegnatoli, è certo che gli sviluppi dell’accordo raggiunto saranno fondamentali per la crescita del calcio nel ponente cittadino. Infatti la Levante C Pegliese, è l’unica società del ponente cittadino ad avere l’affiliazione con la Scuola Calcio Genoa CFC, senza sottovalutare che alcune leve del settore giovanile del Genoa CFC si allenano e si alleneranno sul campo di casa della Levante C, condizione che certamente aumenterà le sinergie tecnico/sportive tra le società.

A breve saranno comunicate le date dei prossimi open day che vedranno la partecipazione e selezione anche di tecnici tesserati Genoa CFC. Open day aperti a tutte le leve della scuola calcio.