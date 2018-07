Levante C Pegliese, Marco Satta nuovo direttore della sezione calcio

Genova. La Levante C Pegliese, dopo la conferma del direttore sportivo Marco Ferraris dello staff tecnico a disposizione, riparte con l’inserimento in società di un nuovo profilo (una sorta di direttore generale di sezione) che avrà la direzione totale del calcio.

Marco Satta, insieme a Ferraris ed al consulente esterno Paolo Scalzi (ds del Bra Calcio), avrà la gestione dell’intera sezione calcio, dalla scuola calcio al settore giovanile con l’obiettivo di mantenere e, se possibile, migliorare gli ottimi risultati ottenuti nell’ultima stagione.

Marco Satta, classe 1970, pegliese di nascita e sestrese di adozione, ha nella sua carriera un’esperienza pluriennale da giocatore, allenatore e direttore sportivo; arriva alla Levante a portare la sua passione, serietà e profonda conoscenza del calcio.

Amato da tutti per il suo carattere e la sua indubbia umiltà, sposa perfettamente l’immagine dell’uomo Levante C. Marco Satta si è messo subito al lavoro per conoscere tutti i tecnici e gli atleti a disposizione pianificando una serie di riunioni tecniche al fine di cercare di equilibrare e completare le numerose leve a disposizione.

La società è entusiasta del suo arrivo ed è certa di aver fatto la scelta migliore e che nessuna persona potrebbe ricoprire meglio di Satta il ruolo da direttore, pertanto augura a Marco una lunghissima carriera all’interno della Levante C Pegliese.

L’arrivo di Marco Satta porterà numerose novità dal mercato in entrata, con la società si è messo subito al lavoro per centrare qualche colpo di mercato nel nome del professionismo, serietà ed umiltà. La Levante C nell’ultimo anno ha fatto capire che vuole ritornare grande e posizionarsi il più possibile nella fascia d’insegnamento professionistico.

L’area tecnica e i dirigenti vogliono ringraziare Marco Satta per essersi unito al progetto augurando di realizzare ogni obiettivo. La società si unisce ai ringraziamenti e, nel dare il benvenuto a Marco Satta, preannuncia altri grandi colpi di mercato in arrivo già da domani e per i prossimi giorni.