Lavori pubblici, salita Sant’Eusebio chiusa, inizio lavori slitta a settembre

Genova. Ancora uno slittamento per l’intervento di messa in sicurezza, e quindi per la riapertura, di Salita Sant’Eusebio.

La strada, che collega la delegazione omonima direttamente con via Adamoli e la Val Bisagno, è chiusa da aprile a seguito di uno smottamento che l’ha resa inagibile, come altre volte accaduto in passato.

Inizialmente i lavori sarebbero dovuti iniziare a maggio, ma alcuni inceppi burocratici hanno fatto slittare l’inizio dei lavori. Oggi l’inizio è slittato a settembre: “L’intervento costerà 40 mila euro – ha sottolineato l’assessore Campora in Consiglio comunale – e inizierà entro il mese di settembre. Siamo consapevoli dell’importanza strategica della strada, e cerchiamo di fare il prima possibile”.