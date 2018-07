Lavori in corso anche nel weekend e un incidente, coda sul nodo autostradale genovese

Genova. Per lavori in corso, nonostante il giorno teoricamente caldo per la viabilità autostradale, si sono formate code sul nodo autostradale genovese sin dalle prime ore della mattina.

I rallentamenti, segnala Società autostrade, sono registrati sulla A7 Milano-Genova in direzione Genova tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia. Code anche in direzione opposta, quindi verso Milano, sempre sulla A7 tra Genova Ovest e il bivio A7/A10.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia, per un altro cantiere al km 2 in direzione di Ventimiglia, coda tra Bivio A10/A7 e Genova Aeroporto.

Stamani anche un incidente, sul tratto tra Genova Ovest e Bolzaneto. Un uomo è rimasto ferito ma in modo non grave.