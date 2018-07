Genova. L’anticiclone è ancora saldo sul Mediterraneo, tuttavia un calo della pressione ad ovest consente infiltrazioni più umide e un locale aumento della nuvolosità nel corso della settimana. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 2 luglio, attenzione per un possibile moderato disagio fisiologico per caldo afoso. Le temperature massime saranno intorno ai 30 gradi, sia sulla costa sia nell’entroterra. Avremo qualche nube al mattino sulla costa e locali addensamenti sul savonese, in rapido diradamento. Altrove generalmente sereno. Nel pomeriggio locali cumuli sull’Appennino generalmente senza conseguenze, lato costa permane qualche nube in un contesto soleggiato. Vento generalmente da sud-est al più moderati nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso od al più mosso nel pomeriggio.

Domani, martedì 3 luglio, ancora disagio da caldo. Al mattino nubi sparse sulla costa con locali addensamenti sul settore centrale, in diradamento. Nel corso della giornata ancora locali nubi lato costa, mentre in Appennino si svilupperanno locali cumuli generalmente senza conseguenze. In serata nuovo infittimento della nuvolosità sul settore costiero.

Mercoledì 4 luglio, variabile in un contesto soleggiato lato costa. Qualche nota instabile nelle zone appenniniche.