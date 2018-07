La sconfitta del Pd diventa un romanzo, Gianni Cuperlo a Genova per presentare “In Viaggio”

Genova. «La sconfitta non è uno scalino sceso male. Né si risolve con la semplice scelta di un nuovo capo. Bisogna decidere cosa saremo e quale lingua ci distinguerà. Bisogna farlo adesso, perché nei vent’anni passati siamo usciti troppe volte con l’abito sbagliato. Per riuscirci avremo sete di nuovi termini e azioni. Per me, per tanti, questa è la battaglia di una vita».

E’ uno dei passaggio del libro “In viaggio – La sinistra verso nuove terre”. Autore Gianni Cuperlo, Pd, una delle voci del dissenso nei confronti di Matteo Renzi “before it was cool”, prima che fosse cosa consueta. Cuperlo sarà oggi a Genova proprio per presentare il proprio libro. L’evento, organizzato dal Pd, è in programma alle 17e30 presso i Giardini Luzzati. Oltre all’autore, interverranno Brando Benifei, europarlamentare, Viola Boero, presidente Assemblea PD Genova e Andrea Orlando, parlamentare.

Ecco la quarta di copertina: “4 marzo 2018. Per la sinistra italiana la sconfitta più bruciante della storia repubblicana. Prima però, il 24 settembre dell’anno passato, c’era stato il deludente voto tedesco. E ancora prima la débâcle socialista in Francia. Col caso unico nella Quinta Repubblica di un presidente in carica neppure ricandidato e una percentuale umiliante nelle urne. Se il millennio compie diciott’anni e diventa maggiorenne, la sinistra sembra immersa nella sua quarta età, dirottata verso un binario morto. Ma è davvero così? Quella dei riformisti e del Pd è una parabola definitivamente segnata? Oppure è proprio quando il vento soffia contrario che l’alternativa di pensiero, presenza e senso di una comunità riscopre la sua matrice? In un pamphlet leale e al tempo stesso impietoso, scritto a ritmo serrato e non privo di provocazioni, la famosa traversata da compiere viene raccontata dall’interno, come un percorso faticoso, duro. Forse carico di nuova passione. Con la coscienza che questa volta serviranno idee radicali e qualche appiglio nell’utopia. Ma è quando tutto pare irrimediabilmente compromesso che la sinistra trova motivo per rinascere. A patto di…”