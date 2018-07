La Sampdoria ne fa 15 al Sellero Novelle

Temù (Brescia). Mister Giampaolo manda in campo due formazioni per tempo, eccole:

Primo tempo: Belec, Ferrari, Andersen, Regini, Murru; Praet, Capezzi, Jankto; Ramirez; Caprari, Quagliarella

Secondo tempo: Tozzo, Rolando, Leverbe, Sala; Barreeto, Peeters, Tessiore; Baumgartner; Caprari, Stjiepovic

La squadra che gioca la prima frazione di gioco va a segno dieci volte, mentre nella ripresa i goal blucerchiati sono cinque.

Quanto al mercato, la scelta del portiere, è caduta su Emil Audero, ottenuto in prestito dalla Juventus (con la quale, per tradizione, raramente si sono fatti buoni affari), con diritto di riscatto e contro riscatto, che non entusiasmano la gran parte dei tifosi della Sampdoria. Del resto, i dirigenti della Chapecoense hanno evidentemente tirato troppo la corda… anche se chi scrive non si meraviglierebbe troppo qualora la pista Jandrei non fosse stata del tutto abbandonata…

Pensiamo, invece, siano voci di pura fantasia quelle che riguardano Balotelli, Driussi e Zaza, al contrario di quella dell’uruguayano con passaporto spagnolo, Guillerme Varela (del Penarol), che ha come agente Pablo Betancur.

Poco credito dovrebbero avere le notizie che riferiscono la possibilità che Stephane Mbia possa prendere il posto di Torreira e Riccardo Saponara quello di Ricky Alvarez, accasatosi ufficilamente in Messico, all’Atlas.

E per chiudere, ecco arrivare l’ufficialità dell’ennesimo prestito di Federico Bonazzoli, questa volta al Padova.