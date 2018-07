La Baia del Silenzio a Sestri Levante è la terza spiaggia più “hashtaggata” d’Italia

Genova. Con 40.300 hashtag dedicati la Baia del Silenzio a Sestri Levante è la terza spiaggia più social d’Italia, sul podio insieme a Scala dei Turchi, in Siciali – al primo posto – e Costa Rei, in Sardegna.

A stilare la classifica delle spiagge più “hashtaggate” è stato Holidu, motore di ricerca per case vacanza, che per far circolare il proprio nome ha effettuato uno studio sui principali social network, Instagram innanzitutto.

La Liguria trova spazio anche oltre il podio, nella top 20 c’è anche la famosissima Baia dei Saraceni con 7.626 hashtag.

Al primo posto nel mondo, si posiziona Bondi Beach, in Australia, con 1.109.522 hashtag su Instagram. Ogni anno migliaia di visitatori affollano questa spiaggia dorata per passeggiare, fare surf, godersi il sole e pubblicare foto. Al secondo posto, con oltre 700.000 hashtag la Barceloneta spagnola: 4 km di bar e negozi, perfetto per una pausa durante un giro turistico. Seguono South Beach a Miami.