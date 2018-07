Iren lancia un programma di venture capital per supportare le migliori start-up nel settore cleantech

Genova. Il gruppo Iren lancia Iren Up, un programma di corporate venture capital che da oggi affiancherà, in tutto il loro percorso di crescita, le startup italiane a più alto potenziale nel settore cleantech, dalle tecnologie pulite all’economia circolare. Oltre a risorse sia per la fase iniziale di vita delle imprese sia per la fase di espansione e di scale-up, Iren metterà a disposizione un pacchetto di servizi

che andranno dalla sperimentazione al supporto tecnico, alla consulenza legale, e così via.

Per il programma Iren prevede investimenti per circa 20 milioni di euro per i primi tre anni, con ticket di

investimento da 100.000 a 2 milioni di euro, a seconda della fase di vita della startup e delle necessità. Il

programma vedrà coinvolte attivamente tutte le funzioni chiave dell’azienda, che lavoreranno in team al

supporto delle singole startup.

“L’Italia sta recuperando terreno ma gli investimenti in startup sono ancora 1/10 di quelli francesi ed 1/5 di

quelli spagnoli – dichiara Paolo Peveraro, Presidente di IREN S.p.A. – Noi vogliamo dare il nostro contributo al Paese e ai nostri territori di riferimento attraverso una strategia basata su tre parole chiave: professionalità partnership e valorizzazione. Abbiamo università, centri di ricerca, e competenze di altissimo livello”.

Gli imprenditori interessati possono presentare la propria candidatura visitando l’indirizzo

www.gruppoiren.it/startupaward, illustrando il piano aziendale o una sintesi del loro progetto entro e non

oltre il 9 settembre 2018.