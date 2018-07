Insulti su Facebook, Laura Boldrini presenterà querela contro il consigliere comunale Campanella

Genova. Qualche settimana fa lo ha detto persino Luca Bizzarri. “Togliete i social ai politici”. Perché fanno danni, perché li utilizzano, talvolta, con l’ingenuità di un utente qualsiasi di una pagina di “Buongiornissimo” qualsiasi.

E così l’avvocato Alberto Campanella, che pure non dovrebbe essere digiuno di saperi giuridici, sarà querelato dalla ex presidente della Camera Laura Boldrini. Da lui definita “boldracca” (il gioco di parole non ve lo spieghiamo, ma la storia l’abbiamo raccontata già qui). Il consigliere comunale genovese, capogruppo di Fratelli D’Italia e con l’aspirazione di diventare sindaco di Santa Margherita, dove vive, si è lasciata sfuggire quella che l’autore definisce “leggerezza” ma che per chi l’ha ricevuta leggerezza non è.

Boldrini, che oggi è deputato per Liberi e Uguali, ed è senza alcun dubbio una delle politiche italiane più prese di mira sui social network tanto da avere impostato diverse campagne di azione contro il fenomeno della violenza digitale, ha annunciato – tramite Facebook, come sennò? – che anche Campanella, come molti altri, sarà querelato. Ecco il post.

“Qualcosa si muove”, dice la capogruppo del Pd a Tursi Cristina Lodi, partito che domani in consiglio comunale chiederà al sindaco Marco Bucci e alla giunta una presa di posizione netta sulle frasi di Campanella. Anche il deputato di Leu Luca Pastorino è intervenuto rivolgendosi a Giorgia Meloni, capo del partito di Campanellam per sapere cosa pensi di quelle parole “stomachevoli”.