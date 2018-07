Incidenti con autobus coinvolti, a Genova oltre uno al giorno (molto peggio che a Roma e Napoli)

Genova. Si conferma, e di gran lunga, Genova la grande città italiana dove avvengono più incidenti stradali che interessano mezzi del trasporto pubblico locale: nel 2017, secondo gli ultimi dati Istat, in tutto sono stati 426, 49 in più dell’anno precedente. Di questi ben 125 hanno visto il coinvolgimento di altri veicoli privati. Cifre che fanno piazzare Genova al primo posto della classifica negativa, staccando di gran lunga anche una città dove il trasporto pubblico è visto in maniera piuttosto critica, come Roma, o città dalla viabilità complessa come Napoli.

Per la precisione a Genova nel 2017 sono stati 301 gli autobus incidentati autonomamente, 125 coinvolgendo altri mezzi. A Roma il rapporto è invertito: 47 incidenti autonomi e 185 con altri mezzi. A Napoli rispettivamente 11 e 22. A leggere i dati si possono trarre due conclusioni. Che il territorio, l’orografia di Genova, con le strade strette e tortuose, e i quartieri collinari, può essere una delle cause di queste cifre. L’altra è che ad avere problemi possano essere gli autobus stessi, come spesso denunciato dai sindacati che chiedono un rinnovamento del parco mezzi.

E proprio pochi giorni fa, durante una commissione in consiglio comunale dedicata ad Amt, l’amministratore unico Marco Beltrami ha spiegato che l’azienda fatica a reperire sul mercato autobus da 8 metri (quelli usati sulle linee collinari) perché praticamente non sono più in commercio.

Secondo i dati Istat, inoltre è preoccupante il fatto che tra il 2016 e il 2017 a Genova gli incidenti a mezzi pubblici (ed è chiaro che non si parla solo di Amt ma è comunque l’azienda che pesa di più in questa statistica) sono aumentati passando da 377 a 426. Aumentati da 99 a 125 quelli che hanno coinvolto altri veicoli. A Roma invece il numero complessivo è calato di qualche unità (-14).

Nell’attesa di conoscere i dati relativi al 2018, queste cifre potrebbero pesare non poco sulle casse dell’azienda, sia in termini di manutenzioni, sia in termini di spese assicurative, tra tariffe da pagare ed eventuali risarcimenti.

Tra i dati Istat sugli incidenti nel 2017 sono assai negativi anche quelli legati alle morti sulle strade. A Genova ce ne sono state 23. Le vittime nel 2016 erano state 13. Nello stesso anno, secondo i dati dell’Istat, si sono verificati 4.279 incidenti, con 5.432 feriti. Nel 2016 gli incidenti erano stati 4205. La maggior parte degli incidenti sono stati scontri e tamponamenti, oltre 700 casi, mentre gli scontri frontali sono stati 109.